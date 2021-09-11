На Тернопільщині переховувався злодійський авторитет із Росії: був “смотрящим” на батьківщині Леніна

На Тернопільщині переховувався злодійський авторитет із Росії: був “смотрящим” на батьківщині Леніна

У Росії Романа Халімонова на прізвисько “Попьонок” звинуватили у створенні злочинної спільноти та належності до вищої злодійської ієрархії.

Співробітники СБУ затримали у місті Кременець Тернопільської області кримінального авторитета Рому “Попьонка”, якого розшукували російські правоохоронці як “смотрящого” за Ульяновською областю.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши фото затримання.

“Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я”, - повідомили у спецслужбі.

В СБУ зазначили, що затриманий на прізвисько “Рома Попьонок” займає високе становище в російській кримінальній ієрархії - у статусі "смотрящего" за Ульяновською областю РФ.

"Ховаючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни", - відзначили в СБУ.

Як повідомляє видання “Вести”, справжнє прізвище затриманого — Халімонов, він народився в Україні, а його батько переїхав до російського міста Ульяновська, батьківщини вождя російських більшовиків Володимира Ульянова-Леніна. Батько Роми “Попьонка” був священником, що й стало причиною прізвиська його сина в кримінальних колах.

У 2019 році російські правоохоронці пред'явили Халімонову звинувачення за статтею 210 КК РФ, яку запровадили спеціально під злодіїв в законі. Її санкція передбачала до 20 років позбавлення волі. Тож Рома "Попьонок" покинув територію РФ і перебрався, як виявилося, до України.

“У встановленому порядку затриманого передано працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України”, - повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, раніше у Болгарії затримали оголошеного у міжнародний розшук злодія в законі, щодо якого запроваджено санкції РНБО, Андрія Недзельського, відомого в кримінальних колах як Недєля та Андрій Львівський.

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