На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками – подробиці, фото

Автобус з людьми вилетів з дороги та перекинувся.

У Тернопільській області вранці 14 липня сталася аварія з автобусом, який віз паломників. Транспорт вилетів з дороги та перекинувся, у салоні перебувала 41 людина, пасажири їхали на Всеукраїнську прощу до Зарваниці.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, госпіталізовано двох людей.

"Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8 години. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району", - йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині автобус з паломниками потрапив в аварію / Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Тернопільської області

Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники.

Нагадаємо, у Румунії 22 червня сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Внаслідок ДТП є постраждалі.

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