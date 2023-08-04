На Тернопільщині перекриють рух частиною міжнародної траси: що сталося

Від 7 серпня через ремонт мосту на Тернопільщині буде закритий проїзд ділянкою міжнародної траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська. Скільки триватимуть роботи - не повідомляється.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

"Увага: через ремонт мосту закриваємо проїзд ділянкою траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що буде заборонено рух усіх видів транспорту мостом через річку Стрипа на обході міста Зборів (км 31+986). Стартує ремонт аварійної штучної споруди.

Поруч із мостом побудовано тимчасову об’їзну дорогу, яка здатна витримати як легкові авто, так і вантажівки. Рух нею буде здійснюватися у дві сторони.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють важливу трасу від 3 серпня. Йдеться про автошлях Т-04-32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь. Дорожники розпочинають ремонт мосту через р. Базавлук. Зазначається, що рух мостом буде заборонено. Об'їзний шлях спрямовано через місто Дніпро.

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