На Тернопільщині переселенець відмовився від мобілізації, бо його батько живе в окупації

На суді чоловік пояснив, що не хоче служити, бо його батько в окупації.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили переселенця із Запорізької області, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, переселенець із Запорізької області у травні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був 6 червня прийти до військкомату, проте ухилився.

На суді чоловік підтвердив, що був придатний до служби в ЗСУ та отримав повістку, проте не прийшов до військкомату на вказаний час. Свій вчинок він пояснив особистими міркуваннями, які "пов`язані із безпекою його батька, що залишився проживати на окупованій території внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині чоловік відмовився від мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд".

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