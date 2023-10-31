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На Тернопільщині поліція перекопала жінці ділянку, шукаючи її "скарби": фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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На Тернопільщині поліція перекопала жінці ділянку, шукаючи її "скарби": фото

Поліція перекопала жінці город, шукаючи грошей / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці допомогли жінці знайти гроші.

У Тернопільській області поліція перекопала жінці чималу ділянку, щоб знайти гроші, які вона загубила. 

Про це повідомили в поліції Тернопільській області. 

До поліції звернулась 69-річна жителька одного із сіл Кременецького району, яка повідомила, що у неї зникло 27 тис. грн. 

Жителька Тернопільщини заявляла, що гроші у неї міг вкрасти хтось з сусідів. Поліція опитала тих, кого вона підозрювала. Тоді правоохоронці почали розпитувати жінку, чи не сховала вона гроші і не забула про це. 

Поліція відшукала гроші / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області
Поліція відшукала гроші / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"Пенсіонерка стала пригадувати місця сховку: то в садку, то біля льоху. Словом, поліцейські перекопали чималу ділянку, але не марно. Запхані в скляну банку банкноти таки знайшли і повернули власниці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина знайшла роботу, де потрібно дивитись фільми, але все закінчилось криміналом. 

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Дата публікації
Перегляди
8961
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