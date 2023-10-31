На Тернопільщині поліція перекопала жінці ділянку, шукаючи її "скарби": фото

Правоохоронці допомогли жінці знайти гроші.
У Тернопільській області поліція перекопала жінці чималу ділянку, щоб знайти гроші, які вона загубила.
Про це повідомили в поліції Тернопільській області.
До поліції звернулась 69-річна жителька одного із сіл Кременецького району, яка повідомила, що у неї зникло 27 тис. грн.
Жителька Тернопільщини заявляла, що гроші у неї міг вкрасти хтось з сусідів. Поліція опитала тих, кого вона підозрювала. Тоді правоохоронці почали розпитувати жінку, чи не сховала вона гроші і не забула про це.
"Пенсіонерка стала пригадувати місця сховку: то в садку, то біля льоху. Словом, поліцейські перекопали чималу ділянку, але не марно. Запхані в скляну банку банкноти таки знайшли і повернули власниці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина знайшла роботу, де потрібно дивитись фільми, але все закінчилось криміналом.
Читайте також:
- На Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень: що вона йому порадила
- Ні грошей, ні чоловіка: на Тернопільщині жінка віддала "багатому іноземцю" 2 тисячі доларів
- Прикидався нещасною жінкою та виманював гроші: на Полтавщині затримано афериста