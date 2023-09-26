На Тернопільщині поліція перекопала жінці господарство, шукаючи її скарби: фото

У Тернопільській області поліція перекопала жінці господарство, оскільки та забула, де у перші дні війни закопала ювелірні вироби та звинувачувала свого сусіда у крадіжці.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулась жителька Козівської громади. Вона заявила, що на початку війни закопала на території свого господарства усі ювелірні вироби та гроші. Через півтори року жінка повернулась до свого села та не знайшла скарбів. Вона звинуватила свого сусіда у крадіжці ювелірних виробів та коштів, оскільки у нього був металошукач. Чоловік же усе заперечував.

На Тернопільщині жінка забула, де заховала гроші та прикраси / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці прибули на місце проживання жінки. Вони знову перекопали її господарство та знайшли скарби.

"У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. І це дало результат - поліціянти віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями. Як з'ясувалося, жінка, закопуючи заощадження, не запам'ятала точне місце. Слідчі кримінальне провадження закрили", - йдеться у повідомленні.

Поліція розшукала скарби жінки / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

На Тернопільщині жінка під час війни закопала гроші та прикраси і забула де / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Нагадаємо, у Тернополі чоловік чотири місяці харчувався у ресторанах та не платив за замовлення. Він вигадав хитру схему, як цього не робити.

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