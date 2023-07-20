На Тернопільщині поліція шукала корову: залучали спецтехніку

У Тернопільській області поліція допомогла розшукати корову. До них з цим проханням звернувся староста села Скоморохи Бучацької громади.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, до них звернувся староста села Скоморохи Бучацької громади. Він повідомив, що корова загубилась у соняшниковому полі. Власник намагався самостійно розшукати худобу, проте йому це не вдалось. А тому поліція залучила спеціальну техніку, не уточнивши, яку саме.

"Висока рослинність та велика площа насадження завадила дізнатися, в який бік попрямувала тварина, тож знайти її самотужки господарю не вдалося. За допомогою спецтехніки правоохоронці виявили корову та спрямували до неї людей. Її повернули додому", - йдеться у повідомленні.

Староста села та власник корови подякували поліції за допомогу.

Нагадаємо, у Києві директор дитячо-юнацької спортивної школи за допомогою директора підрядного підприємства розтратив гроші з держбюджету під час проведення капітального ремонту будівлі.

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