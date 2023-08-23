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На Тернопільщині посеред вулиці від удару струмом загинув 13-річний хлопець: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Тернопільщині посеред вулиці від удару струмом загинув 13-річний хлопець: подробиці трагедії

На Тернопільщині від удару струмом загинув хлопчик / Фото: ТСН.ua

Поліція розслідує причини трагедії.

У місті Бучач Тернопільської області від удару електричним струмом загинув 13-річний хлопчик.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Трагедія сталася в місті Бучач Тернопільської області на вулиці Галицькій. Біля приміщення магазину, який не працює, електричний струм ударив 13-річного хлопчика. Поліція на місці трагедії виявила кабель, який був під напругою.

Медики госпіталізували дитину і намагалися врятувати, проте хлопчик помер.

Поліція встановила, що приміщення, біля якого сталася трагедія, належить двом місцевим жителям.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП загинуло 12 осіб, - це дві родини з дітьми та їхні близькі. Того дня усі вони святкували день народження 2-річного хлопчика.

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Дата публікації
Перегляди
1897
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