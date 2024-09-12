На Тернопільщині працівник ТЦК торгував "гуманітарними" автівками: що кажуть у військкоматі (фото)

Ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які мали бути передати безплатно військовим, працівник ТЦК продавав.

На Тернопільщині спалахнув скандал, пов’язаний з продажем благодійної допомоги, до якого може бути причетний працівник ТЦК.

Про це повідомляють поліція Тернопільської області і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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За словами правоохоронців, зловмисник продавав військовим транспортні засоби, які ввозилися на територію України з-за кордону через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Так, маючи доступ до автомобілів, чоловік підшукав на них покупців серед військовослужбовців.

Тобто, ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які мали бути передати безплатно військовим, працівник ТЦК продавав.

Він підшукав клієнтів серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee та Nissan X-Trail.

Вилучені гроші

Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК. Зловмисника затримали "на гарячому".

Один із автомобілів, які ввозили як гуманітарну допомогу

Йому загрожує позбавлення волі строком до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Реакція ТЦК

У Тернопільському ОТЦК підтвердили, що на злочинній схемі "погорів" їхній працівник.

"10 вересня 2024 року за сприяння керівництва Тернопільського ОТЦК було викрито не чистого на руку військовослужбовця підрозділу забезпечення. Старший водій відділу забезпечення одного із підрозділів ТЦК був затриманий...

Він підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану)", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом у ТЦК проводиться службова перевірка.

Водночас, у військкоматі запевняють, що військовослужбовець "свою протиправну діяльність здійснював у спосіб, який не пов’язаний із його службою в ЗСУ та функціональними обов’язками, які він виконував перебуваючи на посаді".

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що СБУ затримала начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК в Київській області, які заробили на ухилянтах понад 1 млн дол. Згодом СБУ оголосила керівнику Бучанського районного ТЦК нову підозру.

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