На Тернопільщині працівники ТЦК на вулиці зупинили чоловіка: він вигадав, як уникати мобілізації

У Тернопільській області чоловік вигадав, як уникати мобілізації. Для цього він придбав фальшиві документи про непридатність до військової служби та показував їх працівникам ТЦК, проте усе закінчилось криміналом.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, на одній із вулиць Почаєва Тернопільської області працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів. Той надав їм довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації. Проте військкоми запідозрили, що документи фальшиві та викликали поліцію.

"Довідку та посвідчення вилучили та направили на експертизу. Сумніви представників ТЦК підтвердилися - і довідка, і посвідчення виявилися підробленими. Коли до жителя Почаєва прийшли люди у формі, то він зізнався, що усе купив", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Також йому інкримінуватимуть статтю 336 ККУ - ухилення від мобілізації. Триває слідство.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні.

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