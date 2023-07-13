На Тернопільщині працівники ТЦК зупинили автобус і силоміць затримували чоловіка (відео)

На Тернопільщині – новий скандал під час вручення повісток.

У Мережі з’явилося відео, на якому видно працівників ТЦК, які у грубій формі витягали чоловіків призовного віку з автобуса.

Про це передає видання "Термінoвo".

Інцидент стався на маршруті "Микулинці-Тернопіль". За словами автора, відеo булo зняте 11 липня. Очевидно, працівники військкомату намагалися не просто вручити повістку чоловікам, але і затримати їх, щоб відвезти до ТЦК. Судячи з відео, як мінімум одного з пасажирів все ж таки затримали.

"Один з чоловіків, якого забирали, просив у працівників військкомату дати подзвонити, проте вони сказали "для чого". Відео закінчується тим, що чоловік у військовій формі б’є коліном в живіт призовника", – зазначають у виданні.

На кадрах чути, як один із чоловіків у військовій формі, вживаючи нецензурну лекксику, каже: "Йди сюди, й**ти. Давай, сідай, нах*й".

На Тернопільщині працівники ТЦК грубо витягували пасажира з автобуса

Тернопільський обласний ТЦК та СП поки не відреагував на інцидент.

Користувачі соцмереж поділилися в коментарях своїми думками з приводу таких методів проведення мобілізації.