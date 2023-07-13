На Тернопільщині працівники ТЦК зупинили автобус і силоміць затримували чоловіка (відео)

На Тернопільщині – новий скандал під час вручення повісток.
У Мережі з’явилося відео, на якому видно працівників ТЦК, які у грубій формі витягали чоловіків призовного віку з автобуса.
Про це передає видання "Термінoвo".
Інцидент стався на маршруті "Микулинці-Тернопіль". За словами автора, відеo булo зняте 11 липня. Очевидно, працівники військкомату намагалися не просто вручити повістку чоловікам, але і затримати їх, щоб відвезти до ТЦК. Судячи з відео, як мінімум одного з пасажирів все ж таки затримали.
"Один з чоловіків, якого забирали, просив у працівників військкомату дати подзвонити, проте вони сказали "для чого". Відео закінчується тим, що чоловік у військовій формі б’є коліном в живіт призовника", – зазначають у виданні.
На кадрах чути, як один із чоловіків у військовій формі, вживаючи нецензурну лекксику, каже: "Йди сюди, й**ти. Давай, сідай, нах*й".
Тернопільський обласний ТЦК та СП поки не відреагував на інцидент.
Користувачі соцмереж поділилися в коментарях своїми думками з приводу таких методів проведення мобілізації.
Скандальні випадки із врученням повісток
У квітні в Тернополі уже був подібний скандал. На опублікованому у Мережі відео видно, як чоловіки у військовій формі, очевидно – працівники ТЦК, і жінки сваряться на території автовокзалу Тернополя. На відео видно, що розмова з працівниками у формі в підвищеному тоні переросла у шарпанину.
Минулого тижня на Хмельниччині представники ТЦК увірвалися до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу.
В Івано-Франківську жорстоко затримали чоловіка через повістку. На відео видно, як чоловік лежить на асфальті долілиць, а біля нього стоять двоє осіб у військовій формі.
А в Одесі жінка в маршрутці криками захищала чоловіка від повістки, вигукуючи, що чоловіків стали "виловлювати, як собак".
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