На Тернопільщині сержант запасу написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

На суді чоловік заявив, що не розкаюється у вчиненому.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили молодшого сержанта запасу. Він отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, молодший сержант запасу у червні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Працівники ТЦК намагались йому вручити повістку для відправлення до навчального центру, проте чоловік категорично від неї відмовився. Також він написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік підтвердив версію слідства. Він заявив, що не хоче служити та не розкаюється.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові чоловік від 2022 року ховався від мобілізації, бо "його не взяли на фронт танкістом".

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