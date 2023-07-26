На Тернопільщині сильний град і зливи пошкодили дахи будинків та автомобілі – фото

У Тернопільській області ввечері 25 липня вирувала сильна негода.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Через град і сильні пориви вітру в області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів.

Станом на зараз більшість наслідків негоди ліквідовано. Проїзд дорогами області забезпечено. У громадах, де є руйнації, створено оперативні штаби.

На Тернопільщині вирувала сильна негода

На Тернопільщині вирувала сильна негода

Надзвичайники в Тернопільській області прибрали з доріг 12 повалених дерев. Зокрема, 10 із них були на трасі Н-18 "Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль" на 5-кілометровому відрізку дороги від с. Нові Петликівці до с. Зелена Бучацької ОТГ Чортківського району.

На Тернопільщині град і зливи пошкодили дахи будинків та автомобілі / Фото: ДСНС у Тернопільській області

На Тернопільщині град і зливи пошкодили дахи будинків та автомобілі / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Град у Тернопільській області / Фото: ДСНС у Тернопільській області

На Тернопільщині сильний град і зливи пошкодили автомобільні дороги / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Через обірвані лінії електропередачі в області було відключено від електропостачання 35 населених пунктів. За даними ДСНС, загалом у трьох селах Чортківського району великий град і сильний вітер понищив покрівлі у 102 будівлях.

Нагадаємо, у Хмельницькій області буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та позривав дахи на будинках і закладах освіти.

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