На Тернопільщині сильний град і зливи пошкодили дахи будинків та автомобілі – фото

На Тернопільщині вирувала сильна негода.
У Тернопільській області ввечері 25 липня вирувала сильна негода.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Через град і сильні пориви вітру в області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів.
Станом на зараз більшість наслідків негоди ліквідовано. Проїзд дорогами області забезпечено. У громадах, де є руйнації, створено оперативні штаби.
Надзвичайники в Тернопільській області прибрали з доріг 12 повалених дерев. Зокрема, 10 із них були на трасі Н-18 "Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль" на 5-кілометровому відрізку дороги від с. Нові Петликівці до с. Зелена Бучацької ОТГ Чортківського району.
Через обірвані лінії електропередачі в області було відключено від електропостачання 35 населених пунктів. За даними ДСНС, загалом у трьох селах Чортківського району великий град і сильний вітер понищив покрівлі у 102 будівлях.
Нагадаємо, у Хмельницькій області буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та позривав дахи на будинках і закладах освіти.
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