На Тернопільщині син влаштував різанину вдома: мати померла у лікарні

У Тернопільській області затримано 25-річного чоловіка, який ножем порізав рідну матір та брата.

Про це повідомили у поліції області.

"Трагічна подія сталася в одному з сіл Чортківського району. 25-річний чоловік завдав численних ножових поранень своїй 43-річній матері та 24-річному брату. Потерпілих у важкому стані доправили до лікарні. Поліцейські затримали підозрюваного, а під час документування злочину вилучили знаряддя — кухонний ніж, яким він завдавав удари рідним. Унаслідок отриманих травм жінка померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції підозрюваний у вчиненні жорстокого злочину перебуватиме під вартою 60 діб без можливості внесення застави на час досудового розслідування.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

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