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На Тернопільщині стався витік пів тонни соляної кислоти: чи є хімічна загроза та які наслідки (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На Тернопільщині стався витік пів тонни соляної кислоти: чи є хімічна загроза та які наслідки (фото)

Витік соляної кислоти на Тернопільщині. / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Інцидент стався через займання вантажівки.

Біля села Плотича Козівської громади Тернопільської області 21 червня о 15:00 спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив 18 "єврокубів" із соляною кислотою. Через це сталась розгерметизація ємкості з хімічної речовиною. Пів тонни соляної кислоти вилилось. 

Про це 22 червня під час брифінгу повідомив начальник відділу інженерно технічних заходів управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС в Тернопільській області Станіслав Ганич.

Він повідомив, що через займання, пів тонни хімічної речовини вилилось на дорогу. 

ДСНС ліквідовували наслідки витоку соляної кислоти / © ДСНС у Тернопільській області
ДСНС ліквідовували наслідки витоку соляної кислоти / Фото: ДСНС у Тернопільській області

"Було направлено групу радіаційно-хімічного захисту спеціальної аварійної частини, які прибувши на місце одразу провели нейтралізацію розлитої речовини. Потім - силами групи зробили з підручних матеріалів басейн для нейтралізації кислоти, яка ще залишалась у ємкості, провели злив речовини у цей басейн та за допомогою гашеного вапна нейтралізували її. Після цього ми провели огляд інших 17 ємкостей та пересвідчившись, що вони не протікають провели на дорозі нейтралізацію", - сказав він. 

На Тернопільщині витекло півтонни соляної кислоти / © ДСНС у Тернопільській області
На Тернопільщині витекло півтонни соляної кислоти / Фото: ДСНС у Тернопільській області

На місці інциденту було організовано комісію з надзвичайної техногенної небезпеки, яка провела засідання та дала завдання іншим органам цивільного захисту. Станіслав Ганич наголосив, що через витік соляної кислоти в екосистемі річки Стрипа могла статись катастрофа. 

Витік соляної кислоти на Тернопільщині - наслідки / © ДСНС у Тернопільській області
Витік соляної кислоти на Тернопільщині - наслідки / Фото: ДСНС у Тернопільській області

"Якби розгерметизувались 17 ємкостей - це було б катастрофою екологічного масштабу", - додав він. 

У ДСНС додали, що така небезпечна ситуація на Тернопільщині трапилась вперше. Наразі загрози довкіллю та людям немає. 

На Тернопільщині стався витік соляної кислоти / © ДСНС у Тернопільській області
На Тернопільщині стався витік соляної кислоти / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Нагадаємо, у Кременчуці на м'ясокомбінаті 17 червня вранці сталась аварія з викидом аміаку. У результаті постраждали двоє працівників, їх доправили до лікарні з діагнозом – отруєння парами аміаку, вони у стані середньої тяжкості.

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Дата публікації
Перегляди
2088
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