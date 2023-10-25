На Тернопільщині суд оштрафував жінку за те, що вона матюкалася на свекруху у Viber

Правоохоронці трактували нецензурну переписку як “домашнє насильство психологічного характеру”, склали адмінпротокол і передали його до суду.

У Тернопільській області Шумський районний суд оштрафував жінку, яка писала своїй свекрусі матюки в СМС-повідомленнях. Місцева жителька має сплатити штраф.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Під час судового засідання суддя з’ясував, що жителька Шумської громади вранці 22 серпня в месенджері Viber нецензурно висловлювалася стосовно своєї свекрухи, чим вчинила відносно останньої домашнє насильство психологічного характеру.

Родичка обвинуваченої написала заяву в поліцію і попросила розібратися з невісткою. Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

“На судове засідання жінка не з’явилася, хоча її раніше повідомляли про місце, дату та час розгляду справи. Суддя зауважив, якщо обвинувачена знала про складення відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення та розгляд справи у суді, однак не з’явилася, будь-яких заяв та клопотань не подавала, то це дає можливість винести постанову без присутності жінки”, — йдеться у постанові Шумського районного суду від 19 жовтня.

Шумський районний суд невістку визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення і оштрафував її на 170 гривень. Якщо ж жінка не сплатить штрафу протягом 15 днів, то в бюджет стягується подвійний розмір.

Також жителька Шумської громади повинна заплатити судовий збір в розмірі 536 гривні 80 копійок. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення постанови до Тернопільського апеляційного суду.

Варто зазначити, що жительку Шумської громади вже не вперше притягують до адміністративної відповідальності через її свекруху. Раніше, 8 квітня жінка словесно знущалася з родички і обзивала її в будинку, де вони спільно проживають. Обвинувачена також заплатила штраф — 170 гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий чоловік вирішив пограбувати будинок. Однак через те, що був пʼяним, заснув просто на ліжку у чужому домі.

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