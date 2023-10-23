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На Тернопільщині у чоловіка конфіскували 10 євро, бо він обміняв їх не у банку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Тернопільщині у чоловіка конфіскували 10 євро, бо він обміняв їх не у банку

Євро / Фото: pixabay.com

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Тернопільській області в чоловіка, який на ринку обміняв 10 євро на 400 грн, конфіскували валюту. 

Про це йдеться у постанові Зборівського районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, 11 жовтня 2023 року чоловік на вулиці Базарна у Зборові обміняв 10 євро на 400 гривень. Цей факт зафіксували працівники поліції та склали проти жителя Тернопільщини протокол. Чоловіка звинуватили у порушенні порядку проведення валютних операцій. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

Зборівський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за  ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У нього конфіскували 10 євро. Також порушник повинен сплатити 537 грн судового збору. 

Постанова суду / ©
Постанова суду

Нагадаємо, у Волинській області у пенсіонерки конфіскували 20 злотих та оштрафували на 8500 грн через обмін валюти не у банку.

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Дата публікації
Перегляди
3715
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