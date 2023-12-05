На Тернопільщині у чоловіка конфіскували 50 доларів, бо він обміняв їх не у банку

У Тернопільській області суд конфіскував у чоловіка 50 доларів, бо він обміняв валюту не у банку, а на місцевому ринку.

Про це йдеться у постанові Борщівського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, інцидент стався 26 жовтня 2023 року у місті Борщів Тернопільської області. У матеріалах справи вказано, що " підозрюваний здійснив незаконну торгівлю валютними цінностями, а саме здійснив купівлю іноземної валюти в сумі 50 (п`ятдесят) доларів США в іншої особи, за що заплатив 1800 гривень, чим порушив вимоги ч. 3ст. 6 ЗУ "Про валюту та валютні операції".

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним у у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП. Суд конфіскував у нього 50 доларів. Також житель Тернопільщини повинен заплатити 537 грн судових витрат.

Постанова суду

Нагадаємо, у Волинській області у пенсіонерки конфіскували 20 злотих та оштрафували на 8500 грн через обмін валюти не у банку.

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