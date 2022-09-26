На Тернопільщині у ДТП, яку сама ж і влаштувала, загинула водійка

Неподалік перехрестя зіткнулись легкові автомобілі Hyundai Getz, за кермом якого була 44-річна мешканка Києва, та Opel Zafira, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Луцька.



Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

Жінка з’їхала на праве узбіччя, автомобіль занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Hyundai врізався в Opel, в якому, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Вони постраждали, їх

доправили до Кременецької лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області три людини загинули внаслідок аварії за участю двох мотоциклів та автомобіля.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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