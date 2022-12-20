Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Тернопільщині у каналізації знайшли сотні євро та фунтів: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
908
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Тернопільщині у каналізації знайшли сотні євро та фунтів: відео

Фото: Associated Press

Мер міста стверджує, що гроші справжні.

У місті Ланівці Тернопільської області комунальники знайшли у каналізації сотні євро та фунтів. 

Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький. 

Міський голова повідомив, що комунальники їздили чистити каналізацію. Коли вони почали виконувати роботу, то були здивовані, адже стоки забили гроші. Переважно це були фунти та євро. Мер міста стверджує, що гроші - справжні. 

На відео комунальники показали купюри. Гроші хтось намагався спалити, а потім викинув у каналізацію. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Скільки грошей зникло у стоках невідомо. У місті не знають, хто викинув гроші в каналізацію. 

"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", - написав мер Лановець. 

Інші курйозні випадки на Тернопільщині

Раніше у Тернополі заздрісні сусіди добилися відключення світла в будинку, де ніколи не вимикали електрики. Це розізлило сусідів і вони почали всюди скаржитись, аж поки будинок не залишився без світла.

Також у Тернополі в одному із салонів краси жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Вона звинуватила потерпілу в тому, що та переспала з її чоловіком.

Читайте також:

Топ-5 найбрудніших місць в оселі

Топ-5 найбрудніших місць в оселі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
908
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація