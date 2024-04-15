На Тернопільщині у вусі 4-річної дитини виявили павука (фото)

На Тернопільщині у вусі 4-річного хлопчика лікарі виявили павука. Дитина кілька тижнів страждала на закладеність носа.

Про це повідомили в Скалатській комунальній районній лікарні.

Випадок трапився з жителями Скалатської громади Тернопільського району. До лікаря звернулася місцева мешканка, 4-річний син якої скаржився на постійну закладеність носа, слизові виділення з носа, утруднення носового дихання.

Лікар оглянув пацієнта, діагностував алергічний риніт і виявив стороннє тіло у вусі. З'ясувалося, що в слуховому проході хлопчика поселився павук.

Нагадаємо, у Китаї в провінції Хунань у вухо жінки заліз павук та повзав там. Через дискомфорт потерпіла звернулась до лікаря, якому вдалось дістати павука із вушного каналу.

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