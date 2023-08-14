На Тернопільщині ухилянт відмовився воювати: заявив, що краще перейде на бік РФ

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову та призначили три роки в'язниці.

У Тернопільській області військовозобов'язаний чоловік відмовився захищати Батьківщину на фронті, бо "це не його війна" і заявив, що краще перейде на бік Росії.

Про це йдеться у вироку Лановецького райсуду Тернопільщини.

Зазначається, що військовозобов’язаний Олександр Д. у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та був визнаний придатним до служби. Після чого його мали відправити до навчального центру. Однак чоловік проігнорував повістку на відправлення.

Спочатку ухилянт запевняв, що не може воювати через релігійні переконання. Свого часу він проходив альтернативну строкову службу.

Посадовець з військкомату на суді розповів, що Олександр відмовився отримувати повістку, заявивши, "що не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога". Про ці заяви посадовцю розповів солдат, який викликав обвинуваченого у військкомат.

Суд визнав Олександра винним в ухиленні від призову та призначив три роки в'язниці. Обвинувачений має право подати апеляцію.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації, заявивши, що мусить доглядати за батьками. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Інший чоловік з Тернопільщини вилаяв військкома і відмовився від мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд"

Ще один ухилянт відмовився від мобілізації, пояснюючи це тим, що доглядає за городом і свійськими тваринами.

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