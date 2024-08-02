На Тернопільщині в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних: як працювала схема (фото)

На Тернопільщині п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Національна поліцію України.

Слідчі поліції Тернопільської області оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб:

троє із них – працівники центру комплектування,

один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними:

непроходження ВЛК,

оновлення військових даних,

отримання відстрочки від проходження військової служби.

Працівники ТЦК налагодили корупційні схеми уникнення мобілізації / Фото: Національна поліція України

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, підозрювані вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей.

Серед потерпілих – багатодітний батько, якому переламали ребра / Фото: Національна поліція України

У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.

У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів / Фото: Національна поліція України

Деталі гучної справи

Працівникам ТЦК та СП оголосили підозри ще 24 липня. Їм обрали запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю.

Після цього в межах досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Один із потерпілих – чоловік, що не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. Згодом його відпустили, після того, як родичі заплатили 30 тисяч гривень.

Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за кількома статтями ККУ, серед яких "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди" і "незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою".

Нагадаємо, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський також відповів, чи можуть працівники ТЦК виписувати повістку після перевірки документів просто "на колінці", тобто заповнювати чистий бланк повістки з підписом і печаткою прямо на вулиці у присутності особи, якій її хочуть вручити.

Читайте також: