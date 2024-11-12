На Тернопільщині від отруєння блідою поганкою померла дитина.

Про це повідомили у поліції регіону.

"На спецлінію поліції з лікарні "Охматдит" надійшло повідомлення про смерть 13-річної дівчинки. Лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки, яка поступила до них 30 жовтня у важкому стані після отруєння грибами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у львівській дитячій лікарні померла 2-річна дівчинка з багатодітної родини з Копичинців Чортківського району на Тернопільщині. Вона потребувала трансплантації печінки через отруєння грибами, яким отруїлася її родина.

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