Лікарі не змогли врятувати дівчинку.
На Тернопільщині від отруєння блідою поганкою померла дитина.
Про це повідомили у поліції регіону.
"На спецлінію поліції з лікарні "Охматдит" надійшло повідомлення про смерть 13-річної дівчинки. Лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки, яка поступила до них 30 жовтня у важкому стані після отруєння грибами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у львівській дитячій лікарні померла 2-річна дівчинка з багатодітної родини з Копичинців Чортківського району на Тернопільщині. Вона потребувала трансплантації печінки через отруєння грибами, яким отруїлася її родина.
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