На Тернопільщині відновили навчання три заклади профтехосвіти: шиють військове спорядження

У закладах організували змішане навчання.

Рада оборони Тернопільської області вирішила відновити змішаний процес навчання для трьох закладів освіти в регіоні.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Йдеться про такі заклад освіти:

Кременецький лісотехнічний коледж,

Кременецький ліцей,

Тернопільське училище сфери послуг та туризму.

До слова заклади шиють одяг, а також виробляють обладнання, яке необхідне для постачання гуманітарної допомоги в області, де тривають активні бойові дії.

“Змішана форма навчання дає можливість адміністраціям навчальних закладів залучити до допомоги учнів, які мають проходити практику. Першочергово це стосується виробничого навчання, але не стосується загальноосвітньої складової”, - йдеться у повідомленні.

До слова, Суспільне пише, що у Тернопільському училищі сфери послуг та туризму для військових шиють сумки для скидання магазинів. Військове спорядження виготовляють за зразками, які передають волонтери та військові, – розповідає викладачка училища Жанна Дігтяр.

За день шиють більше пів сотні виробів, матеріали надають волонтери. "Вже пошили багато виробів, а передаємо їх за місцем потреби. Я знаю, що це і тероборона бере, і на передову теж передають", – розповідає директорка училища Галина Грушко.

Як повідомлялося, до Тернополя евакуюють виш із Донецької області. Через військові дії з Краматорська переїздить Донбаська державна машинобудівна академія. Навчальний заклад розташують на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Виш надасть свої приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.