На Тернопільщині випекли 10 тисяч пасок, які вже доставили на Сумщину

Організував випічку пасок і відправку гостинців на Сумщину Координаційний штаб підтримки оборони України, діяльність якого координує народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Іван Чайківський.

З Тернопільщини до Сумщини Координаційний штаб підтримки оборони України відправив гуманітарну допомогу військовим та потребуючим до Великодніх свят. Смаколики збирали від найкращих господинь Тернопілля та в рамках благодійної акції "Паска для героїв" за ініціативи фонду "Покрова" та мережі фірмових магазинів "Студія м'яса". Про це розповів народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Ігор Молоток, який приймав гуманітарний вантаж.

"Напередодні Великодня ми традиційно вітаємо наших земляків із святами, але цього року ми вирішили особливу увагу приділити нашим військовим, які боронять нашу землю на півночі Сумщини, Конотопського і Шосткінського районів: ЗСУ, рятівникам, поліції, прикордонникам, територіальній обороні. Також допомогли Новгород-Сіверській громаді, підтримали літніх людей, які потрапили у скрутне становище. За цю унікальну можливість я щиро дякую своєму колезі депутату Верховної Ради з Тернопільщини Івану Чайківському. Низький уклін усім, хто долучився до випікання цих пасок вклав свою частинку душі і серця, а також всім, хто збирав, транспортував цей святковий вантаж. Ми сьогодні єдині, як ніколи. А отже непереможні. Все буде Україна!", - зазначив Ігор Молоток.

За словами народного депутата, в рамках благодійної акції кожен покупець в мережі "Студія м'яса" на Тернопільщині мав змогу оплатити паску для військових. Потім вони випікалися та передавалися до Координаційного штабу підтримки оборони України, який збирав паски також і по всьому регіону та доставляв гуманітарний вантаж.