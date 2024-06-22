На Тернопільщині виявили 87-річну "капсулу часу": всередині збереглася записка 

Під час ремонту церкви Воскресіння Христового у селі Бишки Тернопільської області випадково виявили "капсулу часу".

Деталями та фото поділились на Facebook-сторінці Козівського Форуму.

Скляна банка була пошкоджена і всередину потрапила волога. Папір був практично мокрий, але схований документ все ж змогли розгорнути без великих пошкоджень. Попри контакт з водою текст добре зберігся.

Всередину банки вже 1937 роre поклали записку про посвячення першого каменя під будову храму. Основу було закладено 9 травня, захід проводили Степан Городецький з села Урмань, Петро Пастух з села Куропатники та Ілля Залуцький, який був парохом у селі Бишки від 1917 до 1921 року.

На момент, коли закладали "капсулу часу", священником у Бишках був Микола Косович. Він прожив 40 років — від 1901 до 1941. Вже за декілька років після того, як українець залишив слід в історії через записку, він став жертвою репресій більшовиків.

Послання з минулого вказує, що зведенням храму керував відомий архітектор Євген Нагірний. Також у записці є список усіх членів комітету будови.

"Звичайно, це були шановані люди, про яких має пам'ятати село. Завдяки цій знахідці, хтось знайде там, мабуть, і своїх родичів", — зазначено в публікації.

Нагадаємо, у парку в Пенсільванії відвідувачі знайшли пляшку, яка містила 50-річне повідомлення.

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