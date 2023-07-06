На Тернопільщині юнак, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав 8 років в'язниці

Злочин стався ще два роки тому, проте розгляд справи тривав увесь цей час і рішення було ухвалено лише тепер.

На Тернопільщині юнак, який зґвалтував 13-річну знайому, отримав 8 років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Злочин стався ще два роки тому, проте рішення було ухвалено лиш тепер.

У селі Настасів Тернопільського район де відпочивала компанія з п’яти підлітків – трьох хлопців та двох дівчат.

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За даними слідства, злочин скоїв тоді ще 17-річний юнак, який надвечір приїхав до знайомих на став, де ті рибалили, і привіз із собою пляшку горілки.

Внаслідок вживання алкоголю потерпіла знепритомніла. У цей час юнак взяв на руки 13-річну дівчину й переніс її в урвище біля ставка й зґвалтував її.

"Діючи умисно, він поклав дівчину на траву, зняв з неї спідню білизну та одяг, після чого проти її волі, здійснив із нею вагінальний статевий акт", – йдеться у вироку суду.

Сам хлопець свою вину не визнав. Він заявив, що під час розпиття алкоголю потерпіла втратила свідомість і навіть скотилася до ставка. Проте юнак з друзями віднесли її трохи вище, щоб не впала у воду. Далі він стверджує, що поїхав додому.

Сама потерпіла каже, що пам'ятає інцидент уривками. Вона лише добре запам'ятала, що її душили і наказували не кричати.

Слідство встановило, що обвинувачений все-таки причетний до зґвалтування. Йому присудили вісім років ув'язнення. У цей термін зарахував йому майже дворічний період, коли він перебував у СІЗО. Також суд частково задовільний цивільний позов родини дівчини – 500 тис. грн моральної шкоди.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах 17-річний юнак три місяці ґвалтував 12-річну дівчинку.

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