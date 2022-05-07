На Тернопільщині заборонили проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій

У деяких регіонах України вирішили вдатися до деяких обмежень від 8 до 10 травня через можливі провокаії Росії.

У Тернопільській області посили обмеження вирішили від вихідни - суботи, 7 травня. У регіоні заборонили проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, до обмежень вирішили вдатися, аби не ризикувати безпекою місцевих мешканців.

"Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану від 7 травня включно", - наголосив очільник області.

Як повідомлялося, до 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зауважує, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.

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