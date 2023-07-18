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На Тернопільщині загинув 16-річний хлопець: його друга та сестру врятував перехожий

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Тернопільщині загинув 16-річний хлопець: його друга та сестру врятував перехожий

На Тернопільщині загинув підліток / Фото: pixabay.com

Молоді люди відпочивали на березі Дністра.

Поблизу села Зозулинці Заліщицької територіальної громади Чортківського району 17 липня під час відпочинку на річці Дністер потонув 16-річний хлопець. Його друга та сестру врятував випадковий перехожий. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

За даними слідства, трагедія сталась поблизу села Зозулинці Заліщицької територіальної громади Чортківського району. Там 16-річний хлопець, його 19-річний друг та 18-річна сестра відпочивали на березі Дністра. Компанія вирішила скупатись у річці. Раптово троє молодих людей почали тонути. Це помітив місцевий житель, який кинувся рятувати людей. Йому вдалось витягнути з води 18-річну дівчину та 19-річного хлопця. 16-річний підліток потонув. 

Наразі рятувальники та водолази шукають тіло загиблого хлопця. Поліція встановлю причини трагедії. 

Нагадаємо,  12 липня у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники. 

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Дата публікації
Перегляди
998
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