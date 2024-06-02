На Тернопільщині жахливо обміліли річки Збруч та Дністер: у чому причина (відео)

Русла річок стали вужчими на 3-4 метри, вода оголила пересохлу землю на берегах.

У річках Збруч та Дністер на Тернопільщині суттєво упав рівень води.

Про це повідомив тернопільський ведучий та волонтер Сергій Фалендиш, опублікувавши відповідне відео в соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах, знятих на кордоні Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, русла річок стали вужчими на 3-4 метри, вода оголила пересохлу землю на берегах.

За словами автора відео, таке обміління річок зумовлене тим, що Дністровська ГЕС після руйнівних російських ударів по енергетиці працює на повну потужність, тому скид води відбувається в рази швидше.

“Також є фактор бездощової весни”, - зауважив він.

На Тернопільщині міліють річки Збруч та Дністер

Нагадаємо, окупаційні війська Росії у ніч проти 1 червня атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Внаслідок ударів виникли критичні пошкодження обладнання. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

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