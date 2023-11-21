На Тернопільщині жінка 9 місяців отримувала пенсію покійної матері: що вона вигадала

Жінка не повідомила про смерть матері заради грошей.

У Тернопільській області переселенка з Донецької області 9 місяців отримувала пенсію своєї покійної матері. Її викрили правоохоронці.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, пенсіонерка жили у будинку для літніх людей у Горлівці Донецької області. У грудні 2021 року жінка померла. Її 50-річна донька знала про це, проте нікого не повідомила та продовжувала отримувати пенсію матері.

"Упродовж дев’яти місяців жінка щомісяця знімала пенсійні кошти покійної матері. Спочатку робила це у Вугледарі Донецької області, де мешкала, а згодом, переселившись на Тернопільщину, продовжувала це робити у Зборові. Сума завданих збитків склала понад 53 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернопільській області шахраї, які пообіцяли дівчині платити за перегляд фільмів, вкрали у неї 14 тисяч гривень.

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