На Тернопільщині жінка віддала "коханому" з соцмереж 250 тис. грн: що він її пообіцяв

Жінка зрозуміла, що її обманули та звернулась до поліції.
У Тернопільській області жінка віддала "іноземцю" 250 тис. грн за "доставку посилки". Він обіцяв їй прислати дуже цінний подарунок, проте потерпіла нічого так і не отримала.
Про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.
За даними поліції, жителька Борщівської громади Тернопільської області у соціальних мережах познайомилась з "іноземцем". Вони тривалий час переписувались. Тоді чоловік пообіцяв жінці прислати дуже цінний подарунок, проте вона повинна була оплатити за послуги з доставки.
"Невдовзі до потерпілої зателефонував кур’єр. Сказав, що потрібно оплатити не лише за доставку, а й митні збори. За чотири дні зловмисники видурили у жінки майже 250 тисяч гривень", - повідомили у поліції.
Коли жодної посилки потерпіла не отримала - вона звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
Нагадаємо, на Тернопільщині жінка виманила у пошти 159 тис. гривень.
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