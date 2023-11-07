На Тернопільщині жінка вилила відро фекалій на поліцію: як її покарали

Жінка вимагала, щоб поліція пішла з її подвір'я.
У Тернопільській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили жінку, яка накинулася на поліцію та вилила на правоохоронців відро фекалій.
Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.
За даними суду, жінка перебувала в розшуку за поданням Хмельницького міськрайонного суду. В лютому 2023 року до неї прийшли правоохоронці. Побачивши їх, підозрювана почала чинити спротив: вона била поліцію пластиковим відром, вживала нецензурні слова щодо правоохоронців.
Далі вона із пластикового відра вилила невідому речовину з різким запахом на одяг і волосся поліцейського, а згодом взяла відро, набрала в нього фекалії та вилила на іншого правоохоронця. Таким чином вона вимагала, щоб правоохоронці пішли з її подвір'я.
На суді жінка свою провину визнала та розкаялася. Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 342 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Її засудили до двох років позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.
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