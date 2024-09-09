На Тернопільщині зловмисник зґвалтував неповнолітню дівчину з інвалідністю: як його покарали

Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю, і зґвалтував дівчину.
На Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої.
Про це повідомили на сайті Тернопільської обласної прокуратури.
"За публічного обвинувачення ювенального прокурора Шумським районний судом Тернопільської області визнано винуватим та засуджено жителя Кременецького району Тернопільської області до 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю другої групи, і зґвалтував дівчину
Обвинувачений свою винуватість не визнав. Вирок ще не набрав законної сили. Інших деталей справи не розголошується.
Раніше повідомлялося, що у Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу.
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