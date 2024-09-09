На Тернопільщині зловмисник зґвалтував неповнолітню дівчину з інвалідністю: як його покарали

Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю, і зґвалтував дівчину.

На Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомили на сайті Тернопільської обласної прокуратури.

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"За публічного обвинувачення ювенального прокурора Шумським районний судом Тернопільської області визнано винуватим та засуджено жителя Кременецького району Тернопільської області до 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю другої групи, і зґвалтував дівчину

Обвинувачений свою винуватість не визнав. Вирок ще не набрав законної сили. Інших деталей справи не розголошується.

Раніше повідомлялося, що у Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу.

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