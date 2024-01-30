На Тернопільщині знайшли мертвими трьох дітей, які пішли гуляти та не повернулись: що сталось та фото

У поліції розслідують причини трагедії.
У Тернопільській області знайшли мертвими трьох дітей, які 28 січня вийшли з дому та не повернулись. Їх розшукували кілька днів поліція, рятувальники та волонтери.
Про це повідомили в ДСНС України.
За даними рятувальників, трагедія сталась у с. Переволока Чортківського району Тернопільської області. 28 січня троє підлітків, 2009, 2010 та 2011 років, пішли з дому гуляти та не повернулись.
Наступного дня до рятувальників та поліції звернулись їхні рідні. Підлітків почали розшукувати.
Сьогодні, 30 січня, близько 10:20 водолази у місцевому ставку біля села виявили тіла дітей. Попередньо, вони провалились під лід та загинули.
Начальник Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко підтвердив, що діти загинули. Він зазначив, що поліція проведе розслідування трагедії.
"Проведемо детальний аналіз цієї трагедії в рамках розслідування кримінального провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України", - написав він.
Раніше начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко повідомляв, що один із зниклих - 14-річний Богдан Приймак, мешкає в Тернополі, а на вихідні приїхав до бабусі в село. За словами родички, він сказав, що разом зі своїми друзями 13-річним Богданом Швитким та 12-річним Володимиром Непіпом підуть в центр села погуляти. Однак ночувати додому хлопці так і не повернулися.
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