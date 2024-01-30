На Тернопільщині знайшли мертвими трьох дітей, які пішли гуляти та не повернулись: що сталось та фото

У Тернопільській області знайшли мертвими трьох дітей, які 28 січня вийшли з дому та не повернулись. Їх розшукували кілька днів поліція, рятувальники та волонтери.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, трагедія сталась у с. Переволока Чортківського району Тернопільської області. 28 січня троє підлітків, 2009, 2010 та 2011 років, пішли з дому гуляти та не повернулись.

Наступного дня до рятувальників та поліції звернулись їхні рідні. Підлітків почали розшукувати.

Сьогодні, 30 січня, близько 10:20 водолази у місцевому ставку біля села виявили тіла дітей. Попередньо, вони провалились під лід та загинули.

Місце трагедії / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Начальник Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко підтвердив, що діти загинули. Він зазначив, що поліція проведе розслідування трагедії.

"Проведемо детальний аналіз цієї трагедії в рамках розслідування кримінального провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України", - написав він.

Раніше начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко повідомляв, що один із зниклих - 14-річний Богдан Приймак, мешкає в Тернополі, а на вихідні приїхав до бабусі в село. За словами родички, він сказав, що разом зі своїми друзями 13-річним Богданом Швитким та 12-річним Володимиром Непіпом підуть в центр села погуляти. Однак ночувати додому хлопці так і не повернулися.

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