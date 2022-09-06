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На Тернопільщині знайшли тіло жінки, яка загинула під час спалювання сухої трави

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На Тернопільщині знайшли тіло жінки, яка загинула під час спалювання сухої трави

Фото: pixabay.com

У с. Великі Чорнокінці Колиндянської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області у понеділок, 5 вересня, загинула жінка.

Потерпіла спалювала суху траву та сміття і згоріла живцем. 

Про це повідомили в ДСНС Тернопільської області. 

Відомо, що жінка на території своєї присадибної ділянки спалювала суху траву та сміття. Ймовірно, вогонь перекинувся на потерпілу, через що вона загинула. 

Особу померлої встановили - це місцева жителька 1943 року народження.

"Вогнем знищено одяг загиблої та суха рослинність на площі 20 м кв. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Пожежа самоліквідувалася, пожежно-рятувальні підрозділи для гасіння пожежі не викликались", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині дитина впала в кому після падіння зі сходів.

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