Дитина зникла 7 лютого, її розшукували до опівночі.

У селі Сковʼятин Борщівської громади на Тернопільщині зниклого 6-річного хлопчика виявили мертвим у річці.

Про це повідомили на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини загибелі дитини.

Відомо, що до поліцейських звернулася мати хлопчика. Жінка розповіла, що її 6-річний син Дмитро Кулажка, вийшов з дому о 17:30 на вулицю, але так і не повернувся.

До пошуково-рятувальної операції залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки з Борщівського гарнізону ДСНС. Також в пошуках брали участь 42 поліцейських та 7 одиниць техніки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України.

Нагадаємо, у Кіровоградській області втопилися двоє дітей.

Читайте також: