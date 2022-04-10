На Тернопільщину хочуть переїхати 110 представників бізнесу: 11 підприємств вже розпочали роботу

На Тернопільщину хочуть переїхати 110 представників бізнесу: 11 підприємств вже розпочали роботу

Сім підприємств облаштовують виробництва.

Через війну до Тернопільської області виявили бажання переїхати 110 підприємств з "гарячих точок".

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, для 43 представників бізнесу уже визначено локації. Наразі завершили переїзд до регіону та облаштовують виробництво сім підприємств.

Загалом, вже 11 суб'єктів господарювання розпочали діяльність та виготовляють продукцію. З них:

три - швейних,

одне - з виробництва будівельних матеріалів,

одне - харчове,

одне - металообробка,

два - машинобудування,

одне - ІТ,

одне - виробництво клейких стрічок,

одне - оптова торгівля фармацевтичними засобами.

"Переміщення обладнання підприємства здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а також при потребі залучаються субпідрядники", - йдеться у повідомленні.

ЯК повідомлялося, у Тернополі демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Рішення про демонтаж пам’ятника ухвалив виконком міськради. Пам'ятник російському поетові розташований у сквері на вул. В’ячеслава Чорновола. Пушкін був обернений поглядом на Театральний майдан.

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