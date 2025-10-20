На Тернопільщині чоловік передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів для ракетних ударів

Засуджений / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Мешканець Тернополя передавав російським спецслужбам координати українських енергетичних об’єктів через Telegram для можливих ракетних ударів та поширював проросійські публікації.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік вчиняв державну зраду під час воєнного стану та виправдовував агресивну війну РФ проти України. У період серпень 2022 — січень 2023 року він регулярно передавав ФСБ інформацію про розташування та характеристики енергетичних об’єктів у Тернопільській та Хмельницькій областях, що могла бути використана для корегування ракетних ударів.

Реклама

Крім того, він розповсюджував матеріали, які підтримували дії Росії проти України. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив обґрунтованість кваліфікації його дій та відповідність призначеного покарання.Засуджений наразі відбуває покарання і своєї вини не визнає.

© Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі працівниця банку «зливала» російській ФСБ дані українських військових.