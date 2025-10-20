- Дата публікації
На Тернопільщині чоловік передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів для ракетних ударів
Суд у Тернопільській області виніс вирок шпигуну, який допомагав ФСБ
Мешканець Тернополя передавав російським спецслужбам координати українських енергетичних об’єктів через Telegram для можливих ракетних ударів та поширював проросійські публікації.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік вчиняв державну зраду під час воєнного стану та виправдовував агресивну війну РФ проти України. У період серпень 2022 — січень 2023 року він регулярно передавав ФСБ інформацію про розташування та характеристики енергетичних об’єктів у Тернопільській та Хмельницькій областях, що могла бути використана для корегування ракетних ударів.
Крім того, він розповсюджував матеріали, які підтримували дії Росії проти України. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив обґрунтованість кваліфікації його дій та відповідність призначеного покарання.Засуджений наразі відбуває покарання і своєї вини не визнає.
