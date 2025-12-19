ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

На Тернопільщині чоловік вбив дружину на очах у двох дітей

Сварка між подружжям почалася через ревнощі. Чоловік не витримав і завдав удару жінці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © Freepik

У Тернопільскій області сімейна сварка закінчилася вбивством. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення 31-річної матері.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки місцевий житель кухонним ножем вдарив дружину у ділянку грудної клітки. Потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події», — йдеться у повідомленні.

У будинку перебували двоє неповнолітніх, коли сталася трагедія. Один із хлопчиків зателефонував до поліції.

Правоохоронці зловмисника затримали. У скоєному він зізнався. За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження.

Нагадаємо, на Київщині жінка зарізала співмешканця через ревнощі. Тепер 25-річна ревнивиця може провести до 15 років за ґратами.

Дата публікації
Кількість переглядів
384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie