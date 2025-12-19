- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 384
- Час на прочитання
- 1 хв
На Тернопільщині чоловік вбив дружину на очах у двох дітей
Сварка між подружжям почалася через ревнощі. Чоловік не витримав і завдав удару жінці.
У Тернопільскій області сімейна сварка закінчилася вбивством. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення 31-річної матері.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки місцевий житель кухонним ножем вдарив дружину у ділянку грудної клітки. Потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події», — йдеться у повідомленні.
У будинку перебували двоє неповнолітніх, коли сталася трагедія. Один із хлопчиків зателефонував до поліції.
Правоохоронці зловмисника затримали. У скоєному він зізнався. За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження.
Нагадаємо, на Київщині жінка зарізала співмешканця через ревнощі. Тепер 25-річна ревнивиця може провести до 15 років за ґратами.