На Тернопільщині чоловік вбив дружину на очах у двох дітей

У Тернопільскій області сімейна сварка закінчилася вбивством. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення 31-річної матері.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки місцевий житель кухонним ножем вдарив дружину у ділянку грудної клітки. Потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події», — йдеться у повідомленні.

У будинку перебували двоє неповнолітніх, коли сталася трагедія. Один із хлопчиків зателефонував до поліції.

Правоохоронці зловмисника затримали. У скоєному він зізнався. За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження.

Нагадаємо, на Київщині жінка зарізала співмешканця через ревнощі. Тепер 25-річна ревнивиця може провести до 15 років за ґратами.