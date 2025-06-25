На Тернопільщині дідусь намагався врятувати онука, який тонув у Дністрі: чим закінчилося

Дністер на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

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Відпочинок на березі річки Дністер завершився трагедією для родини із Золотопотоцької громади Бучацького району на Тернопільщині.

Про нещасний випадок, який стався увечері 24 червня, повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами очевидців, двоє місцевих мешканців відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов разом із онуками.

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Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся рятувати дитину. Він виштовхав хлопчика на мілину, але сам вибратися з річки уже не зміг.

Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка, але реанімувати його не вдалося.

Судово-медичний експерт підтвердив, що причиною смерті стало утоплення.

Поліцейські відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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Нагадаємо, на території одного з підприємств на Тернопільщині загинув 61-річний водій, на вантажівку якого упади металеві труби.