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На Тернопільщині дідусь намагався врятувати онука, який тонув у Дністрі: чим закінчилося
Тіло 58-річного чоловіка витягли з річки, але реанімувати його не вдалося.
Відпочинок на березі річки Дністер завершився трагедією для родини із Золотопотоцької громади Бучацького району на Тернопільщині.
Про нещасний випадок, який стався увечері 24 червня, повідомили у поліції Тернопільської області.
За словами очевидців, двоє місцевих мешканців відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов разом із онуками.
Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся рятувати дитину. Він виштовхав хлопчика на мілину, але сам вибратися з річки уже не зміг.
Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка, але реанімувати його не вдалося.
Судово-медичний експерт підтвердив, що причиною смерті стало утоплення.
Поліцейські відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Нагадаємо, на території одного з підприємств на Тернопільщині загинув 61-річний водій, на вантажівку якого упади металеві труби.