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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Тернопільщині дідусь намагався врятувати онука, який тонув у Дністрі: чим закінчилося

Тіло 58-річного чоловіка витягли з річки, але реанімувати його не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дністер на Тернопільщині

Дністер на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

Відпочинок на березі річки Дністер завершився трагедією для родини із Золотопотоцької громади Бучацького району на Тернопільщині.

Про нещасний випадок, який стався увечері 24 червня, повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами очевидців, двоє місцевих мешканців відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов разом із онуками.

Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся рятувати дитину. Він виштовхав хлопчика на мілину, але сам вибратися з річки уже не зміг.

Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка, але реанімувати його не вдалося.

Судово-медичний експерт підтвердив, що причиною смерті стало утоплення.

Поліцейські відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, на території одного з підприємств на Тернопільщині загинув 61-річний водій, на вантажівку якого упади металеві труби.

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