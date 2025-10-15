ТСН у соціальних мережах

На Тернопільщині група військових викрадала і катувала людей — деталі

Військові в Тернопільській області незаконно позбавляли волі людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

В Тернополі поліцейські затримали сімох військовослужбовців, які організувалися в банду.

В Тернополі поліцейські затримали сімох військовослужбовців, які організувалися в банду. / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

У Тернопільській області правооохоронці затримали групу військовослужбовців, які викрадали і катували людей, відбирали їхнє майно.

Про це передає поліція Тернопільської області.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA. Поліцейські виявили машину аж на території Київської області.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до буса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали до буса і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин було вчинено на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власну автівку, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції — погрожували фізичною розправою.

На Тернопільщині група військових викрадала і катувала людей — деталі (8 фото)

Обшуки відбувалися на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Затримано шістьох осіб. У них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі спалахнула масова сутичка між цивільними і людьми у військовій формі та балаклавах.

