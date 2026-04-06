На Тернопільщині матір трьох дітей змусили повертати державі соціальну допомогу

На Тернопільщині жінку змусили повертати соцдопомогу

У Заліщиках Тернопільської області ухвалили вирок матері трьох дітей, яка приховала купівлю земельної ділянки, аби отримувати гроші з державного бюджету.

Про це йдеться у вироку Заліщицького районного суду Тернопільської області.

У чому звинуватили багатодітну матір

Як встановило слідство, у липні 2024 року мешканка села Дзвиняч придбала земельну ділянку площею 0,25 га. Вартість землі становила понад 278 тисяч гривень.

Вже через два тижні після угоди жінка звернулася до ЦНАПу із заявою про призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. У Декларації про доходи вона «забула» вказати витрати на землю. Згідно із законом, якщо член сім’ї протягом року здійснив купівлю на суму понад 50 тисяч гривень, допомога не призначається.

Через обман державна установа призначила виплати, які жінка отримувала протягом п’яти місяців. Загалом із бюджету було незаконно виплачено 60 843 гривні.

Угода про примирення та каяття

Коли шахрайство викрили, правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Обвинувачена повністю визнала провину та пішла на угоду про примирення з Управлінням соцзахисту Чортківської РВА.

Ключовим фактором стало те, що жінка:

виховує трьох неповнолітніх дітей;

раніше не була судимою;

повністю повернула державі всі незаконно отримані кошти.

Вирок суду

Заліщицький районний суд затвердив угоду про примирення. Жінку визнали винною та призначили покарання у виді 1 року пробаційного нагляду.

