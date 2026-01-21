На Тернопільщині мажори на квадроциклах побили військового: підполковник ТЦК став на їхній бік

Побиття військового / © скрін з відео

Реклама

У місті Кременець Тернопільської області військовослужбовця побили після дорожньо-транспортної пригоди за участі квадроцикла без номерних знаків.

Про це повідомила його дружина Тетяна Штан у Facebook.

Інцидент стався пізно ввечері 11 січня 2026 року. Військовий Микола, який служить добровольцем з 2015 року, повертався до частини після короткої відпустки. На центральній вулиці в його автомобіль врізався квадроцикл, за кермом якого, за словами дружини, перебував нетверезий водій.

Реклама

Як розповідає Тетяна, агресія з боку молодиків на квадроциклах почалася миттєво після ДТП:

«Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу (який стояв на узбіччі), підходить і б’є, без діалогу та суперечок. Чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП, підскакує і теж починає його бити».

За словами жінки, нападники поводилися зухвало, оскільки є «знатними людьми» у місті: «Група молодиків нікого не боялася: ні центральної освітленої вулиці, ні свідків, ні поліційного відділку за рогом. Бо це дуже знатні люди в Кременці».

Особливе обурення дружини викликала реакція представника військкомату, який прибув на місце події. Замість того, щоб розібратися у побитті військового, підполковник ТЦК та СП почав тиснути на потерпілого:

Реклама

«Він з’явився аби запитати: „б.дь, а де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону, ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати?“… Він стояв і шукав, де б притиснути військового».

Тетяна Штан стверджує, що поліція та учасники конфлікту намагалися «зам’яти» справу на місці. Спочатку друзі нападників пропонували гроші, а згодом у протоколах почали зникати прізвища:

«У протоколі поліція написала, що водій квадроцикла невідомий. Їх не повезли перевіряти на сп’яніння, а транспортний засіб без реєстрації та страховки віддали власнику».

Жінка підкреслює, що в офіційному звіті поліція назвала побиття простою «суперечкою, що переросла у бійку». Вона пояснює це системою кумівства у місті: «Кременець — це маленьке місто, у якому є замкнуте коло тестів, братів, кумів. Якщо ти потрапив у це коло — ти у преміум, у VIP-резерві».

Реклама

Також повідомляється, що знайомі нападників намагалися «відкупитися», пропонуючи військовому суму, що перевищує його річний оклад. «Ці люди добре заробляють і можуть дозволити собі розкидатися грошима, але ми не прийняли пропозицію», — додала Тетяна Штан.

Постраждалий військовий є добровольцем, який служить із 2015 року і з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває на фронті. Жінка закликала до об’єктивного розслідування та розголосу, аби запобігти уникненню відповідальності через «кумівство» у місцевих органах влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернопільській області стався конфлікт між особами у військовій формі та цивільними громадянами.