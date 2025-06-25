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На Тернопільщині молодик зґвалтував 6-річну двоюрідну сестру: як його покарали
Прокурори Тернопільщини домоглися справедливого покарання для ґвалтівника.
Жителя одного з сіл Тернопільського району, 27-річного чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за зґвалтування 6-річної двоюрідної сестри.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
За матеріалами справи, злочин стався у будинку бабусі, де у той час дівчинка перебувала в гостях у бабусі, де постійно жив її двоюрідний брат — обвинувачений. Постраждала розповіла дорослим про скоєне насильство, після чого її матір звернулася до поліції з заявою.
Хоча обвинувачений не визнавав провину, прокурори довели його вину численними доказами. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу захисника, залишивши вирок без змін. Засуджений наразі відбуває покарання, а інформація про нього внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції чоловік намагався влаштувати «весілля» з 9-річною українкою.