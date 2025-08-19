На Тернопільщині озброєні нападники вдерлися до будинку ветерана війни: чим все закінчилось

Поліція / © Нацполіція у Тернопільській області

У селі Настасів Тернопільського району стався зухвалий розбійний напад. Двоє чоловіків напали на ветерана війни, відібрали в нього зареєстровану зброю та відкрили стрілянину просто на подвір’ї.

Про це повідомиила поліція регіону.

За інформацією поліції, подія сталася 17 серпня після обіду. Зловмисники приїхали автомобілем до будинку потерпілого, незаконно проникли на територію обійстя та накинулися на господаря.

Чоловік намагався захистити своє майно, вийшовши з карабіном, але нападники повалили його на землю, завдали тілесних ушкоджень і відібрали зброю.

Один із нападників — 22-річний місцевий житель — здійснив кілька пострілів у землю поряд із потерпілим та по його автомобілю. Очевидцями події стали дружина та син одного із нападників.

Дати відсіч чоловік не зміг через зазнані на війні поранення. Після стрілянини нападники втекли на авто. Того ж дня їх затримали.

До злочину причетні жителі села Настасів 1998 та 2003 років народження. Їм повідомлено про підозру.

Молодшому з підозрюваних додатково інкримінують хуліганство із застосуванням зброї та незаконне носіння боєприпасів. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві 58-річний чоловік, який видавав себе за військового офіцера, обікрав жінку на понад 400 тисяч гривень.

Подія сталася у жовтні минулого року. До поліції звернулася мешканка Голосіївського району та розповіла, що познайомилася з чоловіком, який назвався військовим високого рангу. Він говорив про службу й відрядження, швидко завоював довіру жінки, яка поділилася з ним планами придбати квартиру. Коли господиня залишила його вдома наодинці, гість викрав значну суму грошей.

Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився раніше судимий уродженець Чернігівської області, який не мав жодного стосунку до Збройних сил. Його затримали за місцем проживання, вилучили викрадені кошти та повідомили про підозру.

Суд визнав чоловіка винним у злочині. Вирок — він проведе шість років за ґратами.