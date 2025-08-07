На Тернопільщині підліток виліз на пам’ятник загиблому майданівцю: як його покарали

Підліток виліз на пам’ятник загиблому майданівцю / © life.pravda.com.ua

Реклама

Суд на Тернопільщині призначив штраф у розмірі 850 гривень матері неповнолітнього хлопця, який виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу і сфотографувався там. Відповідне рішення ухвалив Кременецький районний суд 28 липня.

Про це йдеться у постанові Кременецького районного суду.

Подія трапилася в селі Дунаїв, де підліток сфотографувався на монументі та опублікував фото в соцмережах із треком «Гангстер». Його вчинок викликав обурення місцевих жителів та, особливо, сестри загиблого, Наталії Капінос. Вона назвала цей вчинок «плювком у бік всіх Героїв Небесної сотні».

Реклама

Оскільки підлітку ще не виповнилося 16 років, адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини (ч. 3 ст. 184 КУпАП) склали на його матір. У суді жінка визнала свою провину, розкаялася і пообіцяла, що подібне більше не повториться. Окрім штрафу, вона також має сплатити 605 гривень судового збору.

Олександр Капінос, на честь якого встановлено пам’ятник, був уродженцем села Дунаїв. Він загинув 19 лютого 2014 року від важкого поранення в голову, отриманого під час штурму Майдану. Пам’ятник герою встановили в рідному селі у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що 12 липня у центрі села Дунаїв Кременецької громади підліток виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні, а фото оприлюднив у мережі. Особу порушника швидко встановили — ним виявився місцевий 16-річний юнак. Зараз правоохоронці розглядають питання про адміністративну відповідальність.