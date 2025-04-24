На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв Волинської трагедії

Україна та Польща розпочинають ексгумацію жертв Волинської трагедії / © Associated Press

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Сьогодні, 24 квітня, на території нині вже зниклого села Пужники Тернопільської області почала ексгумація польських громадян, загиблих під час Волинської трагедії.

Про це повідомляє RMF24.

Ексгумаційні роботи здійснює польсько-українська команда дослідників, до якої входять судово-медичні експерти, археологи, генетики та антропологи.

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З польського боку на місці працюють дослідники з Фонду «Свобода і демократія», науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної памʼяті. У роботі також беруть участь представники української організації «Волинські старожитності».

Нагадаємо, Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив польський премʼєр Дональд Туск.

«Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Очікуємо подальших рішень», — написав він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.