На Тернопільщині працівник ТЦК побив поліцейського: що сталося

ДТП і бійка у Збаражі за участі працівника ТЦК

У Збаражі на Тернопільщині працівник ТЦК спричинив аварію та завдав тілесні ушкодження інспектору поліції.

Про це передає поліція Тернопільської області.

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульних, вчинив ДТП. Він відмовився зупинятися на вимогу патрульних. Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до місцевого управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області. Під час затримання він чинив опір і травмував поліцейського.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Що кажуть у ТЦК на «витівку» свого бійця

Тернопільський обласний ТЦК та СП повідомив, що за даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.

У ТЦК виправдалия, що на момент події їхній працівник перебував у щорічній відпустці. Військову службу у Збройних Силах України він проходить з жовтня 2020 року.

«Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи… Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного», — зазначили в ОТЦК.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік ударив ножем військового ТЦК.